Политика как он...
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Политика как она есть

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США ударили по Китаю с юга. Байден разжигает войну против Пекина

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Если бабок хватит... Да перестаньте доллары покупать! Если хотите сохранить бабло , покупайте золото и как в старину прячьте в горшочках. Золото никогда не станет дешёвым , тем более в наше время...
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11 час.
Галина Чужая
Один раз в жизни пришлось покупать когда в Японию ездила. 🙂
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10 час.
alik3456 Джексон
И где всё ЭТО???
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9 час.

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