Это не показали по украинскому ТВ. Геополитические тени на похоронах норвежского короля

Александр Ростовцев. 9 сентября 2026 года в Осло хоронили короля Норвегии Харальда V. Он скончался в 89 и правил более 30 лет.
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