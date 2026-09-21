БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Это не показали по украинскому ТВ. Геополитические тени на похоронах норвежского короля

Это не показали по украинскому ТВ. Геополитические тени на похоронах норвежского короля

Александр Ростовцев.   9 сентября 2026 года в Осло хоронили короля Норвегии Харальда V. Он скончался в 89 и правил более 30 лет.

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