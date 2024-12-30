Русская весна
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Русская весна

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«Дай мне руку!» — сильная песня «Отважных» бойцов СВО (ВИДЕО)

«Дай мне руку!» — сильная песня «Отважных» бойцов СВО (ВИДЕО)

«Дай мне руку!» — сильная песня «Отважных» бойцов СВО. Так чего же нам порой не хватает? А именно руки Брата! Песня «Дай мне руку», записанная совместно с актёром Луганского театра музыки и эстрады Алексеем Булгаковым, также, как и Владимир Шипко, участником СВО.

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