«Дай мне руку!» — сильная песня «Отважных» бойцов СВО (ВИДЕО)

«Дай мне руку!» — сильная песня «Отважных» бойцов СВО. Так чего же нам порой не хватает? А именно руки Брата! Песня «Дай мне руку», записанная совместно с актёром Луганского театра музыки и эстрады Алексеем Булгаковым, также, как и Владимир Шипко, участником СВО.