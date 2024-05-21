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Пришли тысячи людей: Прощание с президентом Ирана стало самым беспрецедентным в истории

Пришли тысячи людей: Прощание с президентом Ирана стало самым беспрецедентным в истории

В иранском городе Куме тысячи людей пришли проститься с погибшим при крушении вертолета президентом Ибрахимом Раиси.

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