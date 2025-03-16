«Мечты действительно сбываются»: Дава тайно женился на Краймбрери

Дава рассекретил свадьбу с беременной Мари Краймбрери Артист поделился кадрами с торжества ДАВА И МАРИ КРАЙМБРЕРИ ФОТО: СОЦСЕТИ У рэпера Давы (Давид Манукян) и его возлюбленной Мари Краймбрери есть привычка сообщать значимые новости из личной жизни с большим опозданием.