«Мечты действительно сбываются»: Дава тайно женился на Краймбрери

Дава рассекретил свадьбу с беременной Мари Краймбрери Артист поделился кадрами с торжества ДАВА И МАРИ КРАЙМБРЕРИ ФОТО: СОЦСЕТИ У рэпера Давы (Давид Манукян) и его возлюбленной Мари Краймбрери есть привычка сообщать значимые новости из личной жизни с большим опозданием.
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