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Сирша Ронан ждёт первого ребёнка

Сирша Ронан ждёт первого ребёнка

31-летняя Сирша Ронан ждёт первенца от своего супруга Джека Лаудена. Об этом стало известно сегодня после её появления на показе Louis Vuitton во Франции — актриса вышла в свет с заметно округлившимся животом.

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