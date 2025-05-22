Сирша Ронан ждёт первого ребёнка

31-летняя Сирша Ронан ждёт первенца от своего супруга Джека Лаудена. Об этом стало известно сегодня после её появления на показе Louis Vuitton во Франции — актриса вышла в свет с заметно округлившимся животом.
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