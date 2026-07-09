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ФедералПресс

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Политолог раскрыл, почему Зеленский отверг мирный план Трампа

Политолог раскрыл, почему Зеленский отверг мирный план Трампа

МОСКВА, 9 июля, ФедералПресс. Продолжение боевых действий является для Владимира Зеленского единственным способом сохранить политическую власть и физическое существование, поэтому он мог отвергнуть мирный план главы США.

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