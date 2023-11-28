В оппозиции Польши считают, что "Право и справедливость" навсегда утратит власть

Правящая крайне правая партия "Право и справедливость" вряд ли сможет вернуться к власти после того, как руководство страны перейдет к оппозиционной коалиции, считает заместитель главы "Левых" Дариуш Вечорек, передает RMF.
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