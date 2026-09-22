В Рассказово из-за атаки БПЛА отменили занятия в школе и ограничили движение по улицам

В городе Рассказово Тамбовской области из-за атаки беспилотников отменены занятия в школе № 3. Об этом сообщила глава города Вера Соколова в своем канале в мессенджере 5-TV.
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