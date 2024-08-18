В США появился новый кандидат в президенты: она выступает против помощи Украине Зелёная партия США выдвинула кандидатом в президенты страны Джилл Стайн: врача, экоактивиста и противника предоставления военной и финансовой помощи Украине.
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