Чиновники Гаспры ответят за разрушение Братской могилы

Прокуратура Крыма вынесла представление в адрес межмуниципального объединения «Комбинат благоустройства», которое не выполнило свои обязанности по содержанию объекта культурного наследия «Братская могила жертв фашистского террора, 1941-1944 гг.
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