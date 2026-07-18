Срочно! Враг атакует логистические центры Wildberries России: много жертв и пострадавших - работает СК

СК возбудил уголовные дела о терактах после атак на склады Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области Следственный комитет России возбудил уголовные дела о террористических актах после атак украинских вооруженных формирований на логистические центры Wildberries в Электростали Московской области и Котовске Тамбовской области.