Будут ли судить Ельцина?

26K прочитали В свете последних событий, когда вскрылась вся правда о наших западных "партнерах" во главе с США, которые на поверку оказались никакими не партнерами и тем более не друзьями, а самыми настоящими врагами - экзистенциальными, историческими врагами, никогда не собиравшимися жить в мире с Россией и учитывать ее интересы, а долгие годы занимавшиеся подготовкой к войне, чтобы окончательно подчинить Россию, разделить, а может быть и вовсе уничтожить - в свете всего этого возникает вопрос: Будет ли когда-нибудь дана историческая и правовая оценка деятельности Ельцина и всех, кто вместе с ним в 90-е годы действовал в интересах США, осуществлял ликвидацию СССР и создавал в России прозападную колониальную администрацию? Будет ли дана историческая и правовая оценка действиям руководства РСФСР и РФ в период 1991-1993 гг, когда был ликвидирован Советский Союз и расстрелян Верховный Совет, что в конечном итоге и привело Россию к нынешней ситуации, в которой мы воюем с блоком НАТО на территории Украины, причем большая часть Украины воюет как раз на стороне противника? Результатом действий Ельцина и его соратников стало то, что сегодня идет война, в которой русские вынуждены стрелять в украинцев и наоборот, когда против нас обращено наше собственное оружие, собранное по всей Восточной Европе, когда против нас воюют внуки советских солдат, освобождавших страну от фашизма, причем воюют со свастиками на флагах и шевронах, с нацистской символикой, с крестами на броне, воюют в интересах Запада, преследуя целью уничтожить Россию и русский народ, о чем они говорят совершенно открыто.