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Минобороны России заявило о потерях ВСУ в 23 тыс. человек в ЛНР

Минобороны России заявило о потерях ВСУ в 23 тыс. человек в ЛНР

Подразделения российской армии продвинулись на рубежах Луганской Народной Республики, улучшив свое тактическое положение.

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