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Врач рассказала, как уберечь ребенка от солнечного удара

Врач рассказала, как уберечь ребенка от солнечного удара

Чтобы уберечь ребенка от солнечного удара, достаточно соблюдать несколько простых правил. Самое главное — избегать нахождения ребенка под прямыми солнечными лучами в пик активности солнца — с 10–11 до 16–17 часов, рассказала «Известиям» 4 июня педиатр детской клиники «Фэнтези» София Свирчевская.

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