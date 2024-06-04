Врач рассказала, как уберечь ребенка от солнечного удара

Чтобы уберечь ребенка от солнечного удара, достаточно соблюдать несколько простых правил. Самое главное — избегать нахождения ребенка под прямыми солнечными лучами в пик активности солнца — с 10–11 до 16–17 часов, рассказала «Известиям» 4 июня педиатр детской клиники «Фэнтези» София Свирчевская.