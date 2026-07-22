День рождения нашего главного автомобильного конвейера, Волжского, традиционно празднуют 20 июля: именно в этот день в 1966 году было подписано Постановление № 558 ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О строительстве завода по производству легковых автомобилей».
Эпоха автомобилизации: «АвтоВАЗу» — 60 лет. Как главный автозавод страны изменил отношение советского человека к машинам?
Комментарии
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Ингерман Ланская
ушлые макаронники втюхали тупорылым камуноидам своё старьё , как самую в европах крутую малолитражку..... так какмуноиды на этом деле ещё раз сумели обделать - создали убогую пародию этого фиата, убрав даже минимальные "навороты", поставив свой убогенький движок и всё это сколотив кувалдами и пинками.... савейские "счастливщики" получив это "чудо" савейскага автопрома за баснословные фантики, пару месяцев потом в гаражах подгоняли, подкручивали, подмазывали, чтоб пару сотен км покататься... а потом опять в гараж - подкручивать. подмазывать....... и так ГОДАМИ!!!
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Аркадий Шацкий
Европа в то время в основном на фанерных трабантах каталась.
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Ингерман Ланская
дедеэрия - это не европа, это жалкая пародия на страну..... потому и ломанулись фрицы , после разрушения камуноидной стены, на запад.. а не в "щастливую" сасилизьму
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