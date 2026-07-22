Эпоха автомобилизации: «АвтоВАЗу» — 60 лет. Как главный автозавод страны изменил отношение советского человека к машинам?

Ингерман Ланская

ушлые макаронники втюхали тупорылым камуноидам своё старьё , как самую в европах крутую малолитражку..... так какмуноиды на этом деле ещё раз сумели обделать - создали убогую пародию этого фиата, убрав даже минимальные "навороты", поставив свой убогенький движок и всё это сколотив кувалдами и пинками.... савейские "счастливщики" получив это "чудо" савейскага автопрома за баснословные фантики, пару месяцев потом в гаражах подгоняли, подкручивали, подмазывали, чтоб пару сотен км покататься... а потом опять в гараж - подкручивать. подмазывать....... и так ГОДАМИ!!!