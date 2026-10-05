Происшествия
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Происшествия

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В Ненецком автономном округе полицейские присоединились к флешмобу «Мой наставник»

В Ненецком автономном округе полицейские присоединились к флешмобу «Мой наставник»

5 октября, в День учителя, сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу присоединились к Всероссийскому флешмобу «Мой наставник».

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