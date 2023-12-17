Приметы и поверья, которых придерживаются верующие в России 18 декабря 2023 года Александр РезниченкоВ зимнюю дату — понедельник 18 декабря 2023 года — прихожане Русской Православной Церкви чтут память преподобного Саввы Освященного.
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