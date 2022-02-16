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Женщина такая сложная

Женщина такая сложная

Бог, творя женщину уже шестой день, работал сверхурочно. Показавшийся ангел спросил: - Почему ты так много времени проводишь над работой с ней?На что Бог ответил: - А ты видел инструкцию? Она должна не бояться влаги, но быть не пластмассовая; она должна состоять из 200 движущихся деталей, и все они должны заменяться; она должна держаться на кофе и остатках еды; её колени должны быть такими, чтоб на них сразу помещалось двое детей, но когда она встанет, они должны выглядеть грациозно; её поцелуй должен вылечить всё, начиная с царапины и заканчивая разбитым сердцем; она должна иметь шесть пар рук.

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