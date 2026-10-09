Женщина пострадала при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы

Один человек пострадал в результате пожара в доме на юго-западе Москвы в пятницу утром. Фото: Олег Макаров Как стало известно «livenews24», около 7 часов утра загорелся общий квартирный холл на 10-м этаже дома по Ленинскому проспекту.