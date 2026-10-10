Додик намерен возобновить обсуждение газопровода из России через Сербию

Председатель правящей партии Республики Сербской Милорад Додик заявил, что после выборов региональные власти вновь попытаются добиться согласования проекта газопровода для поставок российского газа через Сербию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Знак «уважения». ...
- Возможен ли импич...
- ЛС Украина отказалас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым