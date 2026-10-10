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Додик намерен возобновить обсуждение газопровода из России через Сербию

Додик намерен возобновить обсуждение газопровода из России через Сербию

Председатель правящей партии Республики Сербской Милорад Додик заявил, что после выборов региональные власти вновь попытаются добиться согласования проекта газопровода для поставок российского газа через Сербию.

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