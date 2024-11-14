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На Украине - очереди у военкоматов. Но есть нюанс

На Украине - очереди у военкоматов. Но есть нюанс

Крайне любопытные события происходит на Украине, там образовались очереди у территориальных центров комплектования или военкоматов.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Ща всех загребут.....
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20 час.
Roman Resser
Зеленский же сказал, что до конца 2024 года будет мобилизовано миллион человек.
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13 час.

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