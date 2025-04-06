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Царьград

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Жозе Моуринью дисквалифицирован на три матча за стычку с тренером Буруком

Жозе Моуринью дисквалифицирован на три матча за стычку с тренером Буруком

Жозе Моуринью, главный тренер "Фенербахче", получил дисквалификацию на три матча за инцидент с тренером "Галатасарая" Оканом Буруком после матча Кубка Турции.

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