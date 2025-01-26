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На выборах в Белоруссии не выявили нарушений, заявили в Совфеде

На выборах в Белоруссии не выявили нарушений, заявили в Совфеде

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. На выборах президента Белоруссии не выявлено нарушений, способных повлиять на итоги голосования, заявила РИА Новости международный наблюдатель, сенатор РФ Наталия Косихина по телефону из Минска.

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