На выборах в Белоруссии не выявили нарушений, заявили в Совфеде

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. На выборах президента Белоруссии не выявлено нарушений, способных повлиять на итоги голосования, заявила РИА Новости международный наблюдатель, сенатор РФ Наталия Косихина по телефону из Минска.
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