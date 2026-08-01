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Царьград

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Алгоритмы маркетплейсов мгновенно меняют цены из-за спроса

Алгоритмы маркетплейсов мгновенно меняют цены из-за спроса

Игорь Киселев рассказал, как алгоритмы маркетплейсов автоматически меняют цены в реальном времени. Они учитывают спрос, конкурентов, складские остатки и доставку, повышая или снижая цены в зависимости от активности покупателей.

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