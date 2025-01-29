«Мальчик не виноват»: В дело об убийстве генерала Кириллова включилась диаспора

Родственники заявляют, что не верят в то, что Рамазан Падиев, арестованный по делу о теракте, в котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты русской армии Игорь Кириллов и его помощник, причастен к чему-то плохому.
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