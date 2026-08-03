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Царьград

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Компания "СИТНО" открыла агроклассы в Челябинской области для школьников

Компания "СИТНО" открыла агроклассы в Челябинской области для школьников

В Фершампенуазской школе Челябинской области, при поддержке компании "СИТНО", созданы агроклассы. Школьники изучают агротехнологии и работают летом в агрокомплексе, осваивая современные профессии с возможностью дальнейшего трудоустройства.

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