Соцсети отечественных знаменитостей давно превратились в витрины элитных бутиков. "Звёзды" не стесняются хвалиться потраченными миллионами, среди прочих выделяются Собчак, Брухунова и Кудрявцева.
Собчак, Брухунова и Кудрявцева не стесняются хвалиться потраченными миллионами
Комментарии
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Надежда
Царьград, вы кому эти вопросы задаете и для чего? Безумной самке богомола, повернувшейся на эпатаже или хитрой деревенской девке брехуновой, сумевшей охмурить старичка жеку степаносяна и которая запустила свои липкие мохнатые лапки в его мошну!? А может судимой аферистке лерчик-дверчик, повернутой на отобранных у народа деньгах!? Или это так, лишь бы что написать из-за отсутствия нормальных тем, интересных народу!?((👎😡
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