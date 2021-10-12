Как сделать деревянную брусчатку для укладки пола

Если вы решили поменять полы в мастерской или хозпостройке (или, к примеру, строите мастерскую с нуля, но еще не определились с тем, какой пол у вас будет), мы хотим предложить вам простой и бюджетный вариант — сделать пол из деревянной «брусчатки».