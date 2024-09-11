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Главы Госдепа США и МИД Британии везут в Киев разрешение Байдена бить по России из ATACMS – СМИ

Главы Госдепа США и МИД Британии везут в Киев разрешение Байдена бить по России из ATACMS – СМИ

В Киев засобирался очередной западный вип-десант. Канцелярия Даунинг-стрит совместно с Госдепом обвили о том, что министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми уже в конце этой недели, предположительно, в пятницу,  собирается на Украину вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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