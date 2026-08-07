IShowSpeed пообщался с ИИ-версией Хабиба Нурмагомедова – боец согласился принять брата блогера на 2-3 года в Дагестане

Стример IShowSpeed пообщался с нейросетевой версией экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Ранее в соцсетях распространилось видео, в котором американец ругает своего брата Джамала за слабую физическую подготовку – в ролике тот не может отжаться больше трех раз.