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IShowSpeed пообщался с ИИ-версией Хабиба Нурмагомедова – боец согласился принять брата блогера на 2-3 года в Дагестане

Стример IShowSpeed пообщался с нейросетевой версией экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Ранее в соцсетях распространилось видео, в котором американец ругает своего брата Джамала за слабую физическую подготовку – в ролике тот не может отжаться больше трех раз.

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