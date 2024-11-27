Мунтяну – после переговоров Парликова с главой «Газпрома»: "Создана видимость энергетической безопасности"

Лидер политической партии «Коалиция за единство и благосостояние» Игорь Мунтяну прокомментировал дискуссию между министром энергетики Виктором Парликовым и председателем «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась вчера в Санкт-Петербурге.