Мунтяну – после переговоров Парликова с главой «Газпрома»: "Создана видимость энергетической безопасности"

Лидер политической партии «Коалиция за единство и благосостояние» Игорь Мунтяну прокомментировал дискуссию между министром энергетики Виктором Парликовым и председателем «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась вчера в Санкт-Петербурге.
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