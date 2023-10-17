Политнавигатор Взрыв на борту самолета становится главной версией гибели Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и ближайшего окружения ЧВК «Вагнер».
«Сникли и не выступают» – в Госдуме высказались о сторонниках Пригожина
Комментарии
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Александр яросв
Придурок, ему Путин Героя России дал, так же он герой ДНР и ЛНР .
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10 час.
Н
Наталья
Опять на костях Пригожина пляшете??? Теперь татупеды (депутаты наоборот, по Задорнову)... вот как их и всех хулителей уважать после этого?? (Хотя им и вам уважение народа не требуется, все полны самоуважения и понтов)...презрение...
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9 час.
Эдуард Зубалов
Придурок, Путин и Сердюкову героя дал и что, до сих пор армия от его реформ оклематься не может.
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6 час.
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