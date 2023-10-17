«Сникли и не выступают» – в Госдуме высказались о сторонниках Пригожина

Н

Наталья

Опять на костях Пригожина пляшете??? Теперь татупеды (депутаты наоборот, по Задорнову)... вот как их и всех хулителей уважать после этого?? (Хотя им и вам уважение народа не требуется, все полны самоуважения и понтов)...презрение...