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Сброс новой воды с АЭС «Фукусима-1» произойдет во второй половине февраля

Сброс новой воды с АЭС «Фукусима-1» произойдет во второй половине февраля

Во второй половине февраля текущего года произойдет сброс четвертой партии очищенной от радиационного фона воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии, сообщили в ходе пресс-брифинга представители компании-оператора станции TEPCO.

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