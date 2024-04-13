Девочка прошла хорошую школу

В Испании успешно прошёл чемпионат мира по . а вот угадайте, по какому виду спорта состоялись эти престижные мировые состязания? Хе-хе, не угадали! Не по волейболу (да, крупненькая девочка справа), не по женскому боксу (у той, что слева, есть все данные для бокса), и даже не по плевкам на расстояние.