Политика как он...
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Политика как она есть

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Девочка прошла хорошую школу

Девочка прошла хорошую школу

В Испании успешно прошёл чемпионат мира по . а вот угадайте, по какому виду спорта состоялись эти престижные мировые состязания? Хе-хе, не угадали! Не по волейболу (да, крупненькая девочка справа), не по женскому боксу (у той, что слева, есть все данные для бокса), и даже не по плевкам на расстояние.

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Комментарии
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Сергей Лепехов
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5 час.
М
ММ
Анекдот еще советского времени (Телекомментатора Николая Озерова помните?): Объявили чемпионат по сексу. Лучшие 100 девушек и мужчины разных стран, идущие на рекорды. Американец- 5 девушек. Француз- 10 девушек. Русский двигается от девушки к девушке, вот девушки закончились, русский перебрался на зрительскую трибуну, он приближается... Я заканчиваю репортаж, вел репортаж Николай О-о-о-о...
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3 час.
Сергей Сарматов
Только хотел сказать, что хохлушки самые чемпионки по этому делу, и вдруг обо-на, шведка и оказалась ею..)))
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3 час.

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