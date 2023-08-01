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Защитник «Балтики» Пуцко об 1:2: «Мы играли достойно, но моменты не реализовали, а «Спартак» забил»

«В целом мы неплохо играли, но свои моменты не реализовали, а «Спартак» смог забить. Рад был побывать на стадионе, где когда-то играл за «Спартак».

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