Главная Страна Приходько Александр Опубликована вчера в 21:17 Нижний Новгород готовится к мощному снегопаду: максимальное количество техники на улицах Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев объявил о предстоящем сильнейшем снегопаде в городе и приказал вывести максимальное количество коммунальной техники и персонала на улицы ночью 19 января.