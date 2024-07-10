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Мората избежал травмы при столкновении с охранником после 1/2 финала Евро: «Просто желтая стюарду, и все»

Мората избежал травмы при столкновении с охранником после 1/2 финала Евро: «Просто желтая стюарду, и все»

После вчерашнего матча Испании и Франции (2:1) один из охранников стадиона поскользнулся и ударил Морату в колено, когда пытался поймать выбежавшего на поле фаната.

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