Почему в Сети так популярны видео с постукиванием ногтями, шуршанием и шепотом – ответ психологов

Ученые выясняют, распространяется ли ASMR (Автономная сенсорная меридиональная реакция, англ. autonomous sensory meridian response) лишь на людей с определенными чертами характера, или же для тех, кто еще не испытал это ощущение, еще пока не найден соответствующий триггер.
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