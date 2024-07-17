Почему в Сети так популярны видео с постукиванием ногтями, шуршанием и шепотом – ответ психологов

Ученые выясняют, распространяется ли ASMR (Автономная сенсорная меридиональная реакция, англ. autonomous sensory meridian response) лишь на людей с определенными чертами характера, или же для тех, кто еще не испытал это ощущение, еще пока не найден соответствующий триггер.