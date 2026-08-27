Турецкий грузовой паром атакован украинскими БПЛА у порта Туапсе

Турецкое грузовое судно Lider Bordo Mavi, ходящее под флагом Камеруна, было атаковано украинскими БПЛА у порта Туапсе, пять человек при этом пострадало, заявил председатель Торгово-промышленной палаты Трабзона Эркут Челеби, сообщает 27 августа новостной портал Haber Trabzon.