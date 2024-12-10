"Я мимо шёл, увидел грязь и решил протереть": Нелегал ответил МДВ на вопрос о работе в кафе

Кто там расстроился по поводу того что его кормить некому будет? Пусть назовутся - кандидаты на следующую депортацию. Вообще не понимаю как кто-то может питаться в таких рассадниках заразы?

Виктор Коряцкий

Мы скоро придем к тому, что один мигрант привез пищу, а другой мигрант из другой фирмы приедет, чтобы ложечкой покормить. Судя по всему у нас таки наконец то появился "средний класс" которому влом сходить в гастроном, в соседнем доме и самому приготовить пропитание. Мало того ему уже нянька нужна и не простая, а экзотическая.