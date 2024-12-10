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Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    зато  тобой  даже  таджики  не  брезгают))))))  во  все  дырки  вставляет  красно  коричневому))))))Миллионы погибших...
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"Я мимо шёл, увидел грязь и решил протереть": Нелегал ответил МДВ на вопрос о работе в кафе

"Я мимо шёл, увидел грязь и решил протереть": Нелегал ответил МДВ на вопрос о работе в кафе

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Комментарии
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Alex Nемо
Кто там расстроился по поводу того что его кормить некому будет? Пусть назовутся - кандидаты на следующую  депортацию. Вообще не понимаю как кто-то может питаться в таких рассадниках заразы?
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4 час.
Генрих
Приехали разнорабочими, оказались в забегаловках... Значит надо новых кишлачников запросить... Бляяяя, уроды!!!
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4 час.
Виктор Коряцкий
Мы скоро придем к тому, что один мигрант привез пищу, а другой мигрант из другой фирмы приедет, чтобы ложечкой покормить. Судя по всему у нас таки наконец то появился &quot;средний класс&quot; которому влом сходить в гастроном, в соседнем доме и самому приготовить пропитание. Мало того ему уже нянька нужна и не простая, а экзотическая.
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37 мин.

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