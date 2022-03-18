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Спрос на обезличенные металлические счета в Сбере вырос более чем в шесть раз

Спрос на обезличенные металлические счета в Сбере вырос более чем в шесть раз

Клиенты Сбера за последнюю неделю февраля и первую неделю марта открыли в 6,25 раза больше обезличенных металлических счетов (ОМС), чем за предшествующие две недели, сообщили в пресс-службе банка.

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