Экс-фигуристка Бутырская предрекла успех Петросян с Гончаренко при одном условии

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в интервью «Матч ТВ» заявила, что переход Аделии Петросян от Этери Тутберидзе к Инне Гончаренко может стать успешным, если тренер и спортсменка сойдутся характерами.
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