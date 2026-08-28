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Газета.ру

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Экс-фигуристка Бутырская предрекла успех Петросян с Гончаренко при одном условии

Экс-фигуристка Бутырская предрекла успех Петросян с Гончаренко при одном условии

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в интервью «Матч ТВ» заявила, что переход Аделии Петросян от Этери Тутберидзе к Инне Гончаренко может стать успешным, если тренер и спортсменка сойдутся характерами.

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