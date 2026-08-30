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Царьград

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Туристы во Вьетнаме попались уловки местной «мафии» и катались на корточках в такси

Туристы во Вьетнаме попались уловки местной «мафии» и катались на корточках в такси

Супруги из Барнаула провели отпуск во Вьетнаме и рассказали о неприятных моментах: завышенных ценах на экскурсии и махинациях водителей такси.

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