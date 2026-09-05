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Царьград

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Россия и Китай договорились расширить сотрудничество в СМИ

Россия и Китай договорились расширить сотрудничество в СМИ

Международная медиагруппа "Россия сегодня" и China Media Group подписали соглашение о расширении сотрудничества в области новостей и видеопроизводства на медиафоруме АТЭС в Шэньчжэне.

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