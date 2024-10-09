«Быть или не быть…» транзиту российского газа через Украину

Чем ближе зима, тем больше западных соседей Украины интересует вопрос поставок российского газа. Точнее не самих поставок, об этом они давно договорились с Россией, а скорее его транзита через украинскую территорию.
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