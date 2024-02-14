Собянин: Более 100 компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва»

Мэр рассказал о развитии особой экономической зоны «Технополис Москва» Сегодня в своем Телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о текущем состоянии особой экономической зоны «Технополис Москва», который является одним из символов столицы.
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