"Хаймарсы" ВСУ впервые за два месяца ударили по центру Донецка. В небе над городом прозвучали не менее восьми мощных взрывов; имеются раненые, повреждены многоквартирные дома.
Укры атаковали ракетами древний русский город Рыльск. Несколько жителей (в т.ч. ребёнок) погибли
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
d
demyr150648
Верно: какие дуэли, смотри, какой герой. Ты нанеси удар по английским и немецким ракетным заводам Орешником и предупреди, что они Орешниками не отделаются. Пусть Путин с этого еврея Нетаньяху пример берет! Дуэль, .... твою мать! Сколько можно учить, что можно и что нельзя!
Ответить
7 час.
ОЛЕГ ОЛЕГ
Всё это , конечно здорово , но восстанавливать разрушеное придётся России. А это дорого . Гораздо дешевле ударить по жешуву " орешником " показательно, даже без начинки . Ядерной войны от этого удара не случится , но состояние шока и ступора ещё долго будет оставаться у запада . Путин почему - то стесняется так поступить . Хотя может.
Ответить
4 час.
ВТ
Василий Топчий
Не может.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии