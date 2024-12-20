Укры атаковали ракетами древний русский город Рыльск. Несколько жителей (в т.ч. ребёнок) погибли

Верно: какие дуэли, смотри, какой герой. Ты нанеси удар по английским и немецким ракетным заводам Орешником и предупреди, что они Орешниками не отделаются. Пусть Путин с этого еврея Нетаньяху пример берет! Дуэль, .... твою мать! Сколько можно учить, что можно и что нельзя!

ОЛЕГ ОЛЕГ

Всё это , конечно здорово , но восстанавливать разрушеное придётся России. А это дорого . Гораздо дешевле ударить по жешуву " орешником " показательно, даже без начинки . Ядерной войны от этого удара не случится , но состояние шока и ступора ещё долго будет оставаться у запада . Путин почему - то стесняется так поступить . Хотя может.