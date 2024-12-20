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Закон и Порядок

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Укры атаковали ракетами древний русский город Рыльск. Несколько жителей (в т.ч. ребёнок) погибли

Укры атаковали ракетами древний русский город Рыльск. Несколько жителей (в т.ч. ребёнок) погибли

"Хаймарсы" ВСУ впервые за два месяца ударили по центру Донецка. В небе над городом прозвучали не менее восьми мощных взрывов; имеются раненые, повреждены многоквартирные дома.

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Комментарии
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d
demyr150648
Верно: какие дуэли, смотри, какой герой. Ты нанеси удар по английским и немецким ракетным заводам Орешником и предупреди, что они Орешниками не отделаются. Пусть Путин с этого еврея Нетаньяху пример берет! Дуэль, .... твою мать! Сколько можно учить, что можно и что нельзя!
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7 час.
ОЛЕГ ОЛЕГ
Всё  это , конечно здорово , но восстанавливать разрушеное придётся  России.  А это дорого . Гораздо дешевле ударить по жешуву &quot; орешником &quot; показательно,  даже без начинки . Ядерной  войны от этого удара не случится , но состояние шока и ступора ещё  долго будет оставаться у запада . Путин почему - то стесняется так поступить . Хотя может.
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4 час.
ВТ
Василий Топчий
Не может.
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2 час.

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