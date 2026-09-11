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Минюст США начал уголовное расследование против клуба НБА «Клипперс»

Минюст США начал уголовное расследование против клуба НБА «Клипперс»

Министерство юстиции США начало уголовное расследование сделок клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» со звездой команды Каваем Леонардом .

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