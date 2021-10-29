К чему это высокомерие, маэстро? Раймонд Паулс без любви к России

Мир души, иллюзии и совершенство сознанияПолитикаК чему это высокомерие, маэстро? Раймонд Паулс без любви к РоссииА он и не должен её любить, скажете вы и будете абсолютно правы. Любить не недо — любить будем мы — остальные пусть уважают.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTania ЕременкоДа все они... переобуваются на лету, хотя вышли в люди и зарабатывали бешеные денежки в России... А сейчас поливают её грязью. Снова едут сюда... белые и пушистые. Русские! Что ВЫ за люди? Таких - нельзя прощать. Эту СВО и абизяну (Кикубдзу) который оскорблял Россию, столько ненависти летело вместе со слюнями в адрес моей Родины, столько денежек посылал украинским бандерлогам... будете на него смотреть? Есть захотел, опять полез сюда. И вы снова принимаете эту мр...зь. Пшёл вон, кика и не смей мне попадаться на дороге - плюну в рожу.Комментировать
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